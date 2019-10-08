花蓮地震雲翠大樓偷工減料壓死14人 建商判最重刑5年

2019-10-08 17:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮去年發生0206地震，雲門翠堤大樓倒塌釀成大樓內14人死亡，花蓮地檢署調查發現，大樓建案實際負責人劉英麟違法自行僱工施作、監督，施工過程又涉嫌偷工減料，柱子內鋼筋強度不足且明顯短接，花蓮地方法院審理後，今天宣判建商劉英麟、建築師游德榮、土木技師陳禎祥3人犯過失致人於死罪，各處有期徒刑5年。

檢方調查指出，建商劉英麟（74歲）經營的北歌建設公司並無甲級營建商資格，也沒有興建大樓的專業技能，竟借牌營造，為節省工程成本，獲取鉅額利益，過程中偷工減料，6樓以下梁、柱主筋應該用4200kgf/c㎡的鋼筋，卻全數錯誤使用強度僅2800kgf/c㎡鋼筋；鋼筋搭接長度應為238公分，然現場施工搭接長度僅100多公分，嚴重不足約二分之一，造成鋼筋強度無法完全發揮。

檢方說，台灣省土木技師公會等4個專業單位鑑定認為，雲門翠堤大樓因「設計缺失」約減少建築物耐震能力2成左右，因「施工缺失」造成鋼筋強度約減少建築物耐震能力6至7成，設計與施工應負責任約為1:3，雲翠大樓因設計、監造及施工上嚴重缺失，地震甫發生8秒鐘即傾倒，造成14死，去年依據涉業務過失致死罪。

花蓮地院法官依據台灣省土木技師公會出具之鑑定報告書、鑑定人及相關證人證述，及卷內各該與本案具有關聯性之其他證據，認被告劉英麟、游德榮、陳禎祥過失致人於死犯行均可認定。

法官認為，雲門翠堤大樓倒塌，導致共計14人死亡，造成至深且鉅、無法彌補或回復損害，死者及其等家屬何辜，而被告陳禎祥否認犯行，顯無悔意，被告劉英麟、游德榮雖坦承過失，然非無推諉部分罪責；此案實因建案結構分析與設計、建築設計圖繪製、建築施工施作、監造、監工過程中，被告等人之重大過失造成人禍，不能諉於天災或不可抗力。

法官認為，被告等3人出於一己之私，避免自身損失，而自任承造人，卻不思善盡承造責任，其3人重大過失釀成本件災害，本應嚴加非難，不能輕縱；但現行刑法第276條過失致人於死罪，其法定刑最重僅5年有期徒刑，即便量處上述法定最重之刑，猶嫌不足，然因須恪遵法律，併參酌檢察官具體求刑內容，依法量處刑法第276條所定之法定最重刑。

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