統促黨潑何韻詩紅漆成焦點 蔡清祥宣示將嚴辦組織犯罪

2019-10-07 15:05

〔記者楊國文／台北報導〕針對香港藝人何韻詩來台遭總促黨成員潑灑紅漆，卻遭法院交保，法務部長蔡清祥今宣示，法院裁定交保只是偵辦初步階段，不容許任何人假政黨外力從事犯罪行為，組織犯罪一定會嚴辦下去，檢察總長江惠民明將召集檢警調首長全力蒐證，嚴懲暴力、組織犯罪。

立法院司法及法制委員會今天邀集法務部部長蔡清祥及所屬機關首長報告立法計畫並備詢，審查2020年度法務部預算、矯正機關作業基金收支等。

立委管碧玲指出，從達賴喇嘛來台、張安樂率眾抗議、蔡丁貴潑生髮水等，直到最近的何韻詩被潑紅漆案件，檢方沒有從統促黨歷年行動中去說明潑漆行動是系統性的，來說服法院它是組織犯罪，是利用合法登記成合法政黨作為掩護，用暴力手段介入統獨之間爭議。

立委洪慈庸認為，何韻詩被潑紅漆事件，檢方聲押卻被認定不構成組織犯罪要件，遭裁定交保，檢方是否會繼續偵辦組織犯罪？洪也說，報導指稱統促黨多為幫派成員組成，且日前警政署全國同步掃黑共有337人到案，其中八人有統促黨背景，加上統促黨也涉多起毒品、暴力討債等案，檢方有無加強查緝該組織、是否以組織犯罪防制條例加以查辦？

蔡清祥強調，何韻詩案件，組織犯罪部份會繼續查辦，涉案者聲押未獲准，不代表未犯罪，仍會持續蒐集證據，蔡並指出，雖然統促黨是經過合法註冊的政治團體，但不容許任何暴力、犯罪團體藉由政黨外衣來從事犯罪行為，若有具體犯罪事證一定加以嚴懲；至於統促黨是否為暴力團體，仍要看具體犯罪行為和證據來認定。

蔡清祥並宣示，組織犯罪一定會嚴辦，選前須更為嚴加防範，不容許暴力介入選舉，並考量暴力犯罪並非單一地方，而是每個地方都有可能發生，屬於全國性，為統合人力、證據整合，已要求檢察總長江惠民明天召集檢、警、調等小組，針對組織犯罪研擬防範之道。

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