談何韻詩遭潑漆 香港女大生：革命已無可懼怕

2019-10-02 18:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕香港反送中街頭抗爭持續進行，香港嶺南大學學生會代表會常務秘書陳穎茵今天在彰化市一場校園演講中，表達她對香港藝人何韻詩遭潑紅漆事件的看法，年僅18歲的她，斬釘截鐵指出，香港人走到這步已經無可懼怕，荒謬的事每一天都在發生，卻更能凝聚香港人團結，為了5大訴求，她們會繼續堅持下去直到看到「光復香港、時代革命」的那一刻到來。

國立彰化高中圖書館今天利用社團時間，邀請參與香港反送中的大學生跟彰中學生分享反送中過程，300名學生席地而坐，擠在圖書館內聽講，感受香港學生幾個月來街頭抗議的辛苦，行動挺香港學生爭自由、爭人權。

彰化高中邀請香港嶺南大學工商管理系二年級學生陳穎茵、香港理工大學學生會幹事、護理學四年級學生陳偉僖與彰中學生分享經驗。

被問及何韻詩事件，陳穎茵說，學生們希望用血汗，換取政府回應他們提出的五大訴求，他們喊出「光復香港、時代革命」的口號，所謂的革命不一定要流血，也不是活在每天擔心害怕的環境裡，他們會繼續努力直到看到光復香港的一天。

陳穎茵說，今天走到這一步，參加反送中的香港學生已經沒有害怕可言，很多人都替他們擋了子彈，為什麼學生們還要怕這些攻擊呢？學生們走到這一步已無可懼怕，更不可能因為何韻詩被潑漆而停止時代革命，即使他們遭到攻擊，也會堅持行程繼續到各個大學分享他們在香港的情況。

陳穎茵強調，遊行集會是很累的一件事，但正因為他們付出太多了，卻得不到政府回應和完成訴求，是政府逼得他們走出來，政府作為使他們更加凝聚團結。

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