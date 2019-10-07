2雨衣男下手！台中透天別墅、賓士車遭潑紅漆

2019-10-07 11:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里甲園街一處透天別墅，今天凌晨0點33分左右，突然遭2名身穿雨衣、全身包得密不透風的嫌犯，手拿裝滿紅漆的桶子，分別朝錢姓住戶的別墅鐵捲門，還有停在門口的賓士車潑紅漆，住戶清晨起床發現趕緊報案，被害人懷疑是之前和人發生車禍糾紛遭潑漆報復，不過確切原因和潑漆者身分，警方正調閱監視器釐清中。

大里甲園街一間透天別墅，錢姓住戶今天清晨6點多起床時，突然發現住處車庫鐵捲門遭人潑紅漆，再探頭往外看，發現停在門口的賓士車也遭潑滿紅漆，錯愕之餘趕緊報警。

經調閱附近監視器發現，今天凌晨0點33分左右，兩名身穿雨衣、頭戴鴨舌帽，將全身包得密不透風的男子，手拿裝滿油漆的桶子徒步到場後，先是在場徘徊討論，疑似確認想潑漆的對象後，分別朝車庫鐵捲門、賓士車頂、引擎蓋潑紅漆，接著迅速逃逸。

大里十九甲派出所副所長陳甲益表示，接獲報案後到場採證並調閱監視器，發現是兩名身穿雨衣的嫌犯朝被害人住處和賓士車潑漆，被害人表示與人無財務糾紛，懷疑是數月前一起車禍糾紛遭人報復，不過確切潑漆原因？還有潑漆者身分，目前正調閱監視器釐清中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法