手刃老母還想停押上香祭拜 法官駁回逆子聲請再延押

2019-10-06 12:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子酒後不滿母親碎念，一氣之下竟手刃母親造成身亡，陳被依殺害直系尊親屬罪移送法辦遭法院裁定羈押，因羈押期滿，陳以「替媽媽上香祭拜」為由向法院聲請具保停押，台中地院審理後認為，陳犯殺人重罪，且過去曾有多次遭通緝才到案紀錄，認定有逃亡之虞駁回聲請再延押。

今年4月13日晚間8時許，台中市太平區46歲陳男酒後與母親起口角，因不滿母親碎念他花錢方式、生活費給得不穩定，一氣之下竟持水果刀刺向母親的背部，導致母親大量失血，送醫不治，全案依殺直系尊親屬罪移送法辦，遭法院裁定羈押迄今。

裁定書指出，陳男一審已被判處無期徒刑，且陳在2008年至2009年間，曾有多次經通緝才到案接受偵查、執行的紀錄，加上陳所犯是直系血親尊親屬犯殺人罪，屬死刑、無期徒刑，或最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，而重罪常伴隨有逃亡、滅證高度可能，趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰是基本人性。

因此依客觀、正常社會通念，陳已有逃亡的相當或然率存在，有理由認定陳有逃亡之虞，至於陳聲請具保停押的理由是出去上香祭拜母親，與陳是否具備停止羈押事由，及有無羈押必要性的判斷無關，認陳遭羈押原因及必要性仍然存在，應從10月24日起延長羈押2月。

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