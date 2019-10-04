「臭土」夾藏走私中國香菇 金門岸巡聞香破奧步

2019-10-04 22:10

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第9岸巡隊今天宣布，日前在準備運往高雄的貨櫃截獲約638公斤、市價估計超過新台幣100萬元疑似中國走私香菇。不肖業者將香菇分包混裝在滿載腐質土的太空包內，查緝幹員在「餿腐氣味中聞到一絲香氣」，再用不鏽鋼探刺耙刺探查驗，讓埋在臭氣中的香菇現形。

第9（金門）岸巡隊料羅商港安檢所3日下午4時許，拆檢「浯洲狀元」貨輪大型太空包貨物，發現這批將運往高雄的某個貨櫃裡有裝著腐質土的太空包，散發濃烈餿腐氣味之外，還帶有一絲微弱香氣，立即會同關務署高雄關離島派出課及警政署高雄港務警察總隊金門港中隊，以不鏽鋼探刺耙進行刺探查驗，果然發現探刺耙刺入腐質土中間的硬度不同，再向下深探，腐質土內的異物是包裝完整的香菇；總共查獲10只大型太空包，內部夾藏疑似中國香菇35麻袋，麻袋裡有280包香菇，總重約638公斤，市價超過新台幣100萬元，除了予以查扣，並將香菇採樣送農委會農糧署鑑定。

金門岸巡隊表示，不肖業者為規避查緝，這次以新興手法伺機夾藏輸台，將請貨主到案說明，全案依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」函送主管機關裁處。

岸巡隊副隊長王榮忠說，今年已查獲走私香菇27案，總重量5844.72公斤，市價逾新台幣1200萬元；基於維護國人健康及保障我國農漁畜業經濟發展，海巡署必嚴格查緝，絕不縱放。

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