現代版狸貓換太子 海巡查獲走私香菇

2019-09-16 14:31

〔記者歐素美／台中報導〕高雄地區走私集團「貍貓換太子」，利用轉口櫃方式申報卷軸A貨櫃（內裝香菇），在高雄港利用短暫貨櫃換碼頭拖運時，用裝滿廢棄衣物的B貨櫃，走私1萬9千245公斤香菇及香菇絲，市價近3千萬元，經海巡署偵防分署台中查緝隊攔截查獲，高雄地方檢察署日前偵結，依違反懲治走私條例起訴林嫌、楊嫌等兩名司機。

海巡署偵防分署台中查緝隊去年8月接獲線報指稱，高雄地區走私集團擬大量走私香菇，以魚目混珠方式規避關稅，從高雄關入境，危害社會經濟、逃漏稅情節重大，經與海巡署南部分署第五岸巡隊、台中市烏日分局偵查隊、高雄市鼓山分局偵查隊、財政部關務署台中關及高雄關等共同組成專案小組偵查，去年11月10日在高雄市小港區沿海三路附近攔查2只40呎貨櫃。

經開櫃檢查，由高雄關人員辦理卸貨清點查扣，共查獲802箱香菇，其中香菇朵10103.5公斤、香菇絲9126公斤、散裝香菇15.5公斤，合計1萬9千245公斤，以台灣菇類發展協會市場調查乾菇均價每公斤1500元計算，初估市價逾2800萬元。

該案經移送台灣高雄地方檢察署，歷經9個多月偵辦，終次在今年8月底偵結，依違反懲治走私條例起訴林嫌、楊嫌等兩名司機。

台中查緝隊表示，這次貨櫃走私換櫃手法相當專業，分工細膩，走私集團利用轉口櫃方式，申報卷軸A貨櫃，但櫃內卻是滿載的香菇，貨櫃從高雄港108號碼頭進港，要拖運至70號碼頭出港轉口至菲律賓，在短暫貨櫃換碼頭拖運期間，以「狸貓換太子」方式，用俗稱「菜底櫃」，裝滿廢棄衣物的B貨櫃調包。走私集團不只偽造相同編號的貨櫃，竟連貨櫃加固封條也變造成活動可拆式封條。

這次查緝勤務海巡與友軍出動逾40人，在換櫃後始發動查緝，罕見的同時一舉成擒查獲相同編號且外觀幾乎一模一樣的兩個貨櫃，俗稱A、B櫃，讓這次走私集團無所遁形再也無法狡賴。

海巡署偵防分署台中查緝隊表示，走私管制物品進口、出口者，將處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。

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