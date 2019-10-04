AB型父+O型母蹦出O型兒？O型兒不信提告！真的打贏官司

2019-10-04 21:24

〔記者楊國文／台北報導〕AB血型和O型的父、母，會生下何種血型的子女？血型O型的鄭姓男子主張，依血型遺傳法則，不可能生出血型是O型的子女，且生母去世前曾稱，鄭並非已去世的父親所生；高等法院曾函詢調查局，函復指父、母血型若分別是AB型、O型，子女僅可能是A型或B型，今判鄭男的親生父親並非去世的父親；可上訴。

鄭男主張，去年5月去世的母親吳婦在受胎期間，和去世已30年的父親有婚姻關係，最後推定他是父母兩人所生，不過，他前年到戶政機關調閱原始戶籍登記簿時，發現父、母血型分別是AB型和O型，依血型遺傳法則，不可能生出血型是O型的他，他為慎重起見，請求3位哥哥接受親子鑑定卻都遭拒絕。

此外，前年，他和母親因財產常紛起爭執時，母親罵他時脫口而出表示「你幾十年來拜的父親，是你自以為的父親，只是你不知道而已」，可見去世多年的父親並非其親生父親，請求法院確認該親子關係。

法官特地函詢調查局關於此案的父母血型組合，是否會生下O型的鄭男，調查局回覆說，依血清學通則，若父、母血型分別是AB型、O型，其子女僅可能是A型或B型。不過，調查局也函稱，若發生和前述通則矛盾的情況，不排除個案是亞孟買血型，亞孟買血型不會與抗A或抗B血清反應，因此在常規的血型檢驗中，容易被誤判為O型，建議最好進行DNA鑑定以釐清親子血緣關係。此外，鄭男大哥曾在家事調查報告中提及，母親曾稱，弟弟鄭男確實並非去世的父親受胎所生。

高院因鄭男父母雙亡，加上鄭男3位哥哥拒絕接受血緣鑑定，無法進行DNA鑑定，綜合認定，依鄭男父母的血型組合，不可能生出O型的鄭男，另依鄭家的家事調查報告內容，和經驗法則、論理法則，足以認定鄭主張去世的父親並非親生父親是事實。

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