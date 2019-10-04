幼兒園打工性侵4女童 男大生遭重判10年

2019-10-04 19:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市羅姓男大生在幼兒園兼職打工，被控對4名4歲女童伸狼爪，涉嫌摸胸、蹭下體，有女童家長察覺異狀，驗傷報警才揭發這名狼師獸行，高雄地院今審結宣判，依涉嫌強制性交、強制猥褻、乘機性交猥褻罪，判處羅男有期徒刑10年，仍可上訴。

據調查，羅姓男大生的家長幫兒子找實習機會，透過友人園方協助，以教學觀摩身分旁聽及協助課程需要，自2016年起，擔任該幼兒園兼職英文教師，又因下午會有英語唱遊課程，羅男向園方提出在校午休，園方同意他在辦公室或角落休息，不料，自去年4月9日至5月4日午休時，涉嫌趁機對女童伸狼爪性侵。

羅姓男大生偵訊時坦承犯行，檢警清查園區監視器畫面，認定有4名女童受害，遭被告猥褻侵犯1至5次不等，被害女童也指證歷歷，有女童的父母察覺女兒返家言行怪異，追問才驚覺幼兒園有狼師涉嫌猥褻，怒向警方報案，檢警調閱監視器發現4名女童受害。

檢方調查被告利用午休時間，涉嫌撫摸躺在身旁的女童，親吻女童臉部，甚至把臉貼到女童下體蹭，雄檢於去年底依強制性交、強制猥褻、乘機性交猥褻等罪嫌起訴男大生，並以惡性重大，尚未與被害人家屬達成和解，犯後態度難認良好，建請法官從重量刑，昨天宣判男大生10年徒刑。

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