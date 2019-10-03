男子羽球館心肌梗塞倒地 竹縣消防局尋求熱心救人球友

2019-10-03 17:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北高鐵附近羽球館昨（2日）晚有一名郭姓男子突然倒地抽搐，消防局獲報派員到場時，1名球友正在為患者實施CPR，救護員接手評估，持續CPR，同時監測心律實施電擊，所幸患者在兩次電擊後恢復心跳，送東元醫院檢查研判為急性心肌梗塞，隨即安排心導管手術，目前郭男意識清醒在加護病房持續治療中，消防局正尋找該名熱心球友盼當面表揚。

新竹縣政府消防局表示，2日晚間8點多，119指揮中心獲報有一名郭姓男子突然倒地抽搐，疑似有癲癇症狀，光明消防分隊救護員黃志樺、黃皓賓及志工卓業堃到場時，有一名球友已經在對男子做心肺復甦術（簡稱CPR），救護員檢傷發現郭男仍無呼吸、無心跳，接手繼續CPR並裝置自動體外心臟去顫器（簡稱AED），所幸經AED電擊2次後，患者在推上救護車前，已恢復自主呼吸、心跳且張開眼睛。

緊急救護科長劉彥承指出，心跳停止患者血液循環停止，如果沒有立刻進行CPR維持循環，6分鐘內即會造成腦部缺氧，就算到醫院救回，仍會產生許多後遺症，甚至變成植物人。郭男心肺功能停止時，現場球友和救護員持續進行CPR，維持血液循環及AED電擊器後，他的心臟恢復正常跳動，才有可能讓腦部未遭受損傷。

在救護員接觸患者前，這名球友以CPR急救且動作標準正確，消防局正在尋找該名球友，希望當面表揚，謝謝他在第一時間按壓，讓患者能保有一線生機。

東元醫院為新竹縣唯一重度級醫院（24小時皆可實施心導管手術），副院長林鎮宇表示，今年以來，消防分隊載送到院前心肺功能停止（OHCA）多件，能存活並健康出院的患者不多，原因是多數患者在心臟停止至救護人員到達前，沒有人及時給予CPR施救。

林鎮宇說， 民眾出現胸悶、胸痛、手麻、冒冷汗等症狀時，有可能是心肌梗塞的前兆，以郭姓患者的症狀，研判屬於「致命性的心律不整」，所幸能立刻進行CPR，並以AED進行電擊讓心跳恢復，且及時送醫打通血管，才能順利救回一命。

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