小嬰兒噎奶失去呼吸 警鬼門關前救回

2019-09-12 19:14

〔記者陳賢義／台東報導〕「拜託！救命啊！沒有呼吸了啦！」一對夫妻昨晚慌亂了抱著喝奶噎喉的嬰兒，跑向關山警分局崁頂所攔住正要出勤2名員警叫喊救命，2警見情況不妙，隨即接過以2指按壓胸口，帶上車後翻身快速拍擊背部，直至嬰兒口中流出奶液，恢復自主呼吸，急送慈濟關山分院，經診療生命跡象正常，與死神搏鬥搶回小生命，求助夫妻含淚感恩。

昨晚8點左右，住在海端鄉崁頂村的夫妻騎著機車、抱著小嬰兒，疾駛到崁頂所，遇到正準備出勤的警員邱成發及王國慶，攔路叫喊「小孩沒呼吸了啦！拜託救啊！」，邱員接過臉色發青的嬰兒，立即以巡邏車緊急送往慈濟關山分院。

邱員曾學過「嬰兒照護」課程，上車前就先以兩指輕按嬰兒胸口，不見起色，隨即改用「擊背法」，把嬰兒放在手臂上臉朝下，虎口托住下巴及肩膀，用另手掌根朝寶寶背後的肩胛骨中間，快速用力拍打，沒多久嬰兒口中就流出白色奶液，恢復呼吸，臉色也漸漸紅潤。

抵達醫院急診室，護理師診療下生命跡象穩定，眾人才鬆了一口氣。餵奶不慎險些讓寶命喪命，求助夫妻一再感謝員警的即時援手，緊握2警雙手直呼「有你們真好！」

關山警分局長潘仕能呼籲，若民眾發生遭異物噎到狀況，經「擊背法」或「哈姆立克法」依然沒有呼吸的話，就不要繼續把時間浪費在取出異物上，應立刻施以CPR，並請求救護，千萬別錯失關鍵的4分鐘黃金急救期，避免憾事發生。

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