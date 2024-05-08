剛撿8塊扁柏殘材漂流木就被攔下 涉侵占判罰1萬2

漂流木若非公告開放撿拾，恣意撿拾是會觸犯侵占漂流物罪。 此為示意照，與本新聞無關。（資料照，台電萬大電廠提供）

2024/05/08 22:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣陳姓男子開車行經水里鄉砂石便道，見有扁柏殘材漂流木，就撿了8塊，還未離開就被林務人員發現報警，陳男在南投地檢署開偵查庭時，出示剪報指有公告開放撿漂流木，惟因開放時間在他撿拾之後，且他也不是在地居民，南投地院法官近日將他依侵占漂流物罪名，判處罰金1萬2000元。

56歲的陳姓男子是在去年9月9日上午，開車行經南投縣水里鄉崁頂村人倫橋下的砂石便道，發現便道上放著一堆扁柏殘材漂流木，便下車挑選8塊，再將這幾塊漂流木搬上車，才剛搬完準備開車離去時，林業及自然保育署南投分署人員即走過來攔下他，並馬上報警前來處理。

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陳男在警方到場前，就把車上的扁柏殘材漂流木搬下車，棄置在路邊，但他仍被警方移送法辦，南投地檢署檢察官在去年10月25日開偵查庭，陳男在庭上出示他找到的新聞報導，指新聞有報導開放撿拾漂流木，他並沒有違法撿拾，何況也未帶走任何一塊漂流木。

南投地檢署檢察官認為，陳男出示的新聞報導是開庭前幾天才找到的新聞，比他撿拾時間晚了1個多月，況且林務單位公告的開放撿漂木是限水里鄉民，而他是其他鄉鎮的人，也無資格撿拾，因此仍將他以侵占漂流物罪嫌起訴。

南投地院法官近日審結該案，對陳男明知漂流木屬於國有財產，未開放撿拾不得據為己有，而他先前就曾觸犯森林法，此次犯後還否認犯行，但念其將撿拾的漂流木由林務單位領回，因此判處罰金1萬2000元。全案可上訴。

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