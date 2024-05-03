承攬打撈霧社水庫漂流木 逾400公斤扁柏木塊遭占為己有

霧社水庫去年堆積非常多漂流木，承攬打撈作業的許男，偷載走400多公斤扁柏木頭被查獲。（資料照，台電公司提供）

2024/05/03 21:13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年8月卡努颱風和海葵颱風為南投縣仁愛鄉帶來豪大雨，許姓男子承攬霧社水庫漂流木打撈作業，竟把5大塊、濕重達428.4公斤的台灣扁柏木塊搬上車載走，半路即被警方攔下，南投地院近日將許男依業務侵占罪判徒刑6月，緩刑2年，但要向公庫支付8萬元。

漂流木是從林業保育署南投分署轄管的林班地，隨崩落土石滑落到水庫，台電打撈起漂流木後，會由南投分署會將有價值的漂流木進行註記或烙印記，其餘的漂流木在去年10月底開放給一般民眾撿拾。

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45歲許姓男子去年9月承攬台電公司萬大電廠的打撈漂流木作業，打撈作業進行時，對木頭內行的他，發現其中有珍貴木台灣扁柏，他命兩名受雇工人，將5塊台灣扁柏搬上他的車子後車廂，這些珍貴木頭總材積0.51立方公尺，總濕重428.4公斤，南投分署估算約值8.9萬元。

工人將這些木頭放置好後，許男即開車下山，但警方接獲通報，就在仁愛鄉台14線內城橋頭等候，見許男的車開到橋頭，即將其攔下，並在後車廂查獲該批漂流木。

許男坦承知道這幾塊木頭是台灣扁柏，因一時貪念而偷偷運下山，南投地院法官經審理，認為他坦承行，且侵占的台灣扁柏數量不是非常多，所有木頭也發還給南投分署，以業務侵占罪名判處有期徒刑6個月，但以暫不執行為適當，因此宣告緩刑2年，但要在判刑確定1年內，向公庫支付8萬元。

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