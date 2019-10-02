國安私菸案》總統專機主廚、買千條菸少校等6人 獲緩起訴確定

2019-10-02 13:25

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國安私菸案，今年8月首波偵結並起訴承辦團購而被羈押禁見的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人，華航空品業務最高督辦人前副總邱彰信等合計13人；另將承認涉逃漏稅捐請託買菸，或僅為受指示協助領貨的華航基層職員等6人緩起訴，北檢依職權將緩起訴被告移交高檢署再議，經駁回後，6人緩起訴處分已確定。

北檢考量6人承認涉逃漏稅捐請託買菸，或僅為受指示協助領貨的華航基層職員，因6人已認罪且沒實際參與運送私菸，予以緩起訴。

6名獲緩起訴確定的名單分別有購菸名單中買最多1037條的少校徐兆峰、請託徐兆峰代訂792條的徐妻友人祁明昕、擔任總統專機主廚並訂購200條菸的華膳空廚生產部研發副主廚田佳宜、在機上推售菸品並私自買129條菸的空少白梓佑、協助代領免稅品的空品處職員徐世立，以及委託軍中學長劉尊彰訂菸900條及香水、化妝品等免稅品的退役學弟李宗原；6人依涉案情節輕重，須繳交處分金10萬至60萬元不等。

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