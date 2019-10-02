富少超跑炸隧道致2死3傷 本月23日宣判

2019-10-02 11:27

〔記者溫于德／台北報導〕富少游瀚甯開超跑釀2死3傷，被依過失致死罪起訴，士林地院審理後，公訴檢察官追加起訴妨害公眾往來安全致死罪，全案今天上午再度開庭，游男拒認妨害公眾往來安全致死罪，律師則請求給予緩刑機會。合議庭審判長庭末諭知全案本月23日上午11時宣判。

游瀚甯去年7月7日駕駛藍寶堅尼跑車飆速，在北市自強隧道內撞上工程車，造成2死3傷慘劇，死者包括張姓工人以及同車女友劉映采。

游瀚甯律師稍早表示，相關證據僅能證明游男相約喝咖啡，不能證明有相約競速行為，若與男子謝亞軒去年10月在北市南京東路飆車行為釀3死案相比，沒駕照的謝男於尖峰下班時間在重要道路超車、駛入公車道，高速撞死3人，事後還未和解，情況明顯與有駕照的游男不同，游男在凌晨時間於隧道內超速開車釀禍，但事後自首且與所有死者家屬與傷者達成和解。

律師接著說，游瀚甯去年7月21日先與劉映彩家屬達成和解，同年8月12日與張姓工人家屬達成和解，後再與傷者達成和解，因此請庭上審酌游男能這麼快與死者家屬、傷者對話並取得諒解，可知游男確實悔改，且絕無外界猜測因為「錢」而和解，且游男事後還陪兩位傷者作復健。

律師強調，游瀚甯年輕、衝動，作事未經思慮，造成天人永隔、工人受傷，本來就應該擔起相關責任，但游男後來拿和解書給他看時，對於和解金額他只感到訝異，不過游男告訴他：「不管我做多少，都不會好過，希望能給被害家屬一個彌補」。

律師同時請求庭上給予游瀚甯緩刑機會，並服社會勞動如到小學作交通導護，以彌補游男駕駛行為。

游瀚甯最後也說，因為個人愚蠢、莽撞，想跟庭上道歉，當下發生時並不知道已經造成他人傷害，直到進入醫院才知道發生憾事，後來非常難過，事後也去了解死者家屬或傷者需求，盡量滿足對方。游男庭後並未受訪，搭白色轎車離開。

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