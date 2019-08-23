被控競速釀死傷 富少：我第一次在隧道開快車

2019-08-23 12:30

〔記者溫于德、實習記者謝佳璇／台北報導〕超跑富少游瀚甯被控競速釀2死3傷，依過失致死罪起訴，但有消息指出，富少後來花費逾5千萬元與死者家屬、傷者達成和解，不過律師劉上銘因簽署保密協議，不願證實金額多寡。士林地院上午二度開庭審理，檢察官正式對富少追加起訴妨害公眾往來安全致人於死罪；但富少否認指控並說：這是我第一次在隧道內開快車。

檢察官稍早指出，請法官參酌男子謝亞軒去年10月在北市南京東路飆車行為，遭台北地院依妨害公眾往來安全致死罪判刑13年，富少也有同樣情形，因此追加起訴妨害公眾往來安全致死罪。

但富少只認過失致死罪，拒認最重會被判無期徒刑的妨害公眾往來安全致死罪；他強調，當時與陶、施兩名友人相約前往平溪一間咖啡館，並約定由他帶路，出發後並未競駛，正常速度開進自強隧道後，見沒有其他車輛才加速，「這是我第一次在隧道內開快車。」

富少委任兩名律師也說，游男並未約定競速、變換車道、併排駕駛等，不符妨害公眾往來安全致死罪構成要件，且無照的謝亞軒，在下班時間於交通樞紐南京東路上飆速，並駛入公車專用道，加上未與死者家屬達成和解，才依犯妨害公眾往來安全致死罪相繩。

此外，遭富少撞死的工人張松祥，其三位胞兄也透過書信表示：「我們是七月七日自強隧道車禍往生工人張松祥的哥哥們，當那天得知我們的么弟往生時，頓時無法接受，獨處時，淚流不已。」

三位胞兄也說：「在阿祥告別式中，看見游姓年輕人全身帶傷跪在棺前，然後凝視阿祥遺容好長一陣子，一位才20幾歲的年輕人面對這種可怕的錯誤，也於心不忍加上游姓家人真誠的道歉。所以我們兄弟以同理心寬恕，也希望社會大眾、檢察官與法官們可以給他一次悔改的機會，未來可以回饋社會。」

法官接著勘驗富少事發當時頭戴GoPro錄影畫面、陶姓友人行車紀錄器，以及路口監視器畫面。

律師隨後表示，根據畫面可知，游男與友人車輛並未並排，若真有競速情形應分別占用車道行駛，再度否認有競速情形。

法官庭末諭知本案是否有公眾往來安全致死罪情形，尚待合議庭審理，全案候核辦。

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