富少開超跑「炸隧道」害死女友、工人 週刊爆天價賠償金！

2019-08-21 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕超跑富少游瀚甯被控開藍寶堅尼超跑，以破百時速撞死在台北市自強隧道內施工的張姓工人，同車女友也不幸喪生，釀成2死3傷悲劇。週刊報導，法院審理期間，傳游瀚甯已和被害人家屬和解，賠償金額逾5千萬元。

「心靈海」集團創辦人之子游瀚甯，去年7月7日凌晨，駕駛租來的白色藍寶堅尼超跑，載著女友劉映采，與陶姓網友相約跑山，進入自強隧道後，游男重踩油門以平均140公里以上、最快170公里時速飆車「炸隧道」，卻失控撞車。

檢方也查出，檢游男駕駛前頭戴錄影設備「GoPro」，並錄影用英文說「大家好嗎？CY主播在此，我們現在就出發找些樂子吧，寶貝，出發。」

《鏡週刊》報導，知情人士透露，案發後游男由家人安排，向2名亡者的家屬及2位傷者、工程公司和租車公司和解，賠償金超過5千萬。

報導也提到，檢察官日前在開庭時突提出要變更起訴法條，認為游男的行為屬競速致人於死，因而改以妨害公眾往來安全致死罪論告，如此刑責至少7年起跳、最重可處無期徒刑。本案士林地院預計23日再開庭。

《鏡週刊》也訪問劉女的母親，她泣訴，已經原諒瀚甯，相信他不是故意的，就是開快了點，希望法官瞭解...「女兒也會支持我原諒瀚甯。」

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