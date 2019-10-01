南方澳斷橋》港務公司：原預計109年要再進行檢測

2019-10-01 15:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕宜蘭南方澳跨港大橋今上午傳出斷裂意外。負責維護的台灣港務公司表示，該座橋梁建成至今已約21年，港務公司每年都有進行保養維護，另依橋梁規定，最遲每4年須檢測1次，最近一次檢測是105年由宜蘭縣政府委託健行科技大學做橋粱檢測報告，但當時並無提及鋼索問題，僅建議混泥土修復、鋼筋除鏽、落水管修復、角鋼伸縮縫更換，港務公司事後也在106到107年投入1000萬改善完畢。

港務公司表示，南方澳大橋位於蘇澳港轄區內，是由省府建設基金專案補助由宜蘭縣政府農業局代辦施工，於87年底完工驗收，工程經費約2.7億，隨即交由蘇澳港務分局維管。101年成立港務公司後即產權移交航港局，仍由港務公司辦理維管。

港務公司總經理陳劭良表示，該座橋粱建成至今已約21年，港務公司每年都有進行保養維護，包含油漆、欄杆、伸縮縫、路面等，依橋梁規定，每座強梁最遲每4年就要進行相關檢測，最近一次是在105年由宜蘭縣政府委託健行科技大學做橋粱檢測報告，當時健行科大提供的改善建議事項，包含混泥土修復、鋼筋除鏽、落水管修復、角鋼伸縮縫更換，港務公司也都陸續辦理完成改善，並在106到107年改善約投入1000萬。

陳劭良說，原預計109年要再進行一次檢測，但如今已無機會；針對外界指出橋梁倒塌時，鋼筋先斷裂，陳紹良說，若橋粱出現金屬疲勞問題，需要檢測單位提出問題，但詳細事故原因仍待調查。

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