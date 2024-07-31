嚴抓車輛改裝LED強光燈 台南永康警方4小時取締27件

永康警分局30日晚間再執行聯合稽查勤務，嚴厲取締改裝車輛。（民眾提供）

2024/07/31 12:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康警分局昨晚執行寧靜專案，會同環保、監理等單位實施聯合稽查，取締違規改裝車輛，杜絕噪音污染，也嚴抓LED強光燈，4小時內一口氣告發27件。

永康分局昨晚執行今年第27場次的寧靜專案，結合環保局、監理站，以及交通警察大隊等單位，在轄區的南大附中前聯合稽查。

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永康分局交通組長葉敏旭表示，昨晚的聯合稽查專案，取締車輛改裝LED強光燈多達27件、改裝燈色6件，另有現場噪音檢測超過標準1部，強力執法。

葉敏旭說，統計今年度以來的執法成效，針對設備規格不符（第16條）有127件、改裝LED強光燈（第18條）有128件，以及危險駕車（第43條）有218件等，合計473件，藉由強勢執法，減少改裝車輛對交通安全與安寧的影響。

葉敏旭指出，環警監聯合大稽查，是透過警察機關於路邊或以大範圍巡邏進行攔查作業，引導疑似噪音車輛至檢驗地點，現場由監理單位判斷該車輛是否有不當改裝及協助車籍資料查詢後，再由環保局依「噪音管制法」標準作業流程執行檢測。

統計今年寧靜專案業辦理27場次，年度執法473件，較去年同期272件，增加201件，執法能量成長達74％。

永康分局長顏勤峰呼籲，勿為突顯個人喜好或吸引目光，而任意改裝車輛或拆除消音器，除能確保行車安全外，也避免影響其他用路人權益，藉由聯合稽查攔檢勤務，依各單位專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，還給市民安靜的生活空間。

永康警分局30日晚間再執行聯合稽查勤務，嚴厲取締改裝車輛。（民眾提供）

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