南方澳斷橋》蔡總統描述坍塌有誤 府：重點是救災

2019-10-01 15:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕南方澳跨港大橋發生斷橋事件，蔡英文總統今天受訪時表示，「稍早發生油罐車失火，造成橋面的斷裂，造成漁船的損傷」，對事件的描述出現誤差，總統府隨後解釋，總統受訪是就「南方澳跨海大橋坍塌」事件回應，對災情描述係依據第一時間回報。

據指出，蔡總統在第一時間是接獲內政部長徐國勇的報告，但在徐還要向總統說明更新的情況時，蔡總統已然接受媒體聯合採訪，因而對事件的描述出現誤差。

蔡英文今天上午出席出席「108年績優交通警察及交通義勇警察表揚大會」，會後針對斷橋事件發表談話指出，稍早發生油罐車失火，造成橋面的斷裂，造成漁船的損傷，現在有一些在船上工作的漁民朋友，受到影響，政府現在已經動員所有的力量來搜救，國軍已啟動了水下搜救大隊來的搜救，希望在最短的時間能把人員都能安全救上來。

總統府也立即補充說明，指稱方才蔡總統受訪時就「南方澳跨海大橋坍塌」事件回應中，對災情描述係依據第一時間回報。並強調後續相關單位已更新災情說明，總統也持續密切掌握災情中。「目前重點是救災，相關單位也已全力搜救中」。

蔡英文並在臉書表示，今天早上宜蘭南方澳的跨港大橋發生坍塌。稍早，她和正趕往宜蘭的內政部長徐國勇通過電話，了解情況。國軍警消已經動員，「我要求所有單位，務必全力協助宜蘭縣政府、全力搜救。我也要請相關單位持續掌握進度後向外界說明，讓民眾放心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法