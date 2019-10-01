台中布偶貓舍、挪威貓舍 兩女爭貓隻所有權

2019-10-01 06:03

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市布偶貓舍、挪威貓舍近百隻布偶貓、挪威貓、折耳、豹貓等，在中興大學傅以中副教授過世後，傅某的唐姓前女友與黃姓遺孀，發生所有權之爭，唐女提告黃女侵占罪已不起訴處分確定，她不死心再提起民事返還所有物，或要求賠償405萬元，民事庭還是判唐女敗訴。

台中地院判決書指出，唐女與傅以中副教授（任教於國立中興大學食品暨應用生物科技學系，2015年9月過世），曾是同為愛貓的男女朋友，唐女長期在台北，傅以中則是在中興大學任教，而在中興大學及租住處，設立布偶貓舍（Silky-Angel cattery） 、挪威貓舍（Norwywood cattery） ，原有折耳、豹貓，後來又從紐西蘭、日本、美國等地進口布偶貓、挪威貓等，原本只是單純愛貓、養貓，後來因飼料及醫藥費沉重，貓舍進行繁殖後出售牟利，售價約每隻5至20萬左右，都屬有血統證明的名貴品種。

唐女曾參加第十屆台灣貓迷協會貓咪選美賽，幼貓組冠軍，是愛貓名人之一，但兩人的感情時冷時熱，又分居北、中兩地，2013年傅某與黃女結婚，唐女還不知情。而2015年傅以中死後，唐女拿出一分文件記載「本人傅以中放棄對Norwywood cattery 及Silky-Angel cattery 所屬任何貓咪的請求權及所有權」、「以上所述兩貓舍之貓咪所有權皆屬唐玉芸」等切決書，是傅男在2011年間簽署，要求傅男的遺孀交出所有貓隻，約81隻或賠償405萬元。

不過法官卻認為，這份文件至傅男死亡已逾4年之久，且兩貓舍貓隻編號、數量已產生極大變化，文件中卻沒有說明貓隻編號及數量，沒辦法證明唐女擁有所有權。

而唐女控告傅男遺孀侵占罪，已經檢察官不起訴，且唐女不服再議，台中高分檢也已駁回確定在案，其中兩位多年由傅男雇用清潔貓舍的員工，很少看到唐女，沒看過她來照顧貓隻，且他們向傅男領薪水，也是傅男一再支出貓舍的費用，傅教授一個月才十幾萬薪水，但花在貓舍就十幾萬，唐女只是偶而會介紹生意過來。

另外從紐西蘭、日本、美國等地進口貓隻，也可從傅男匯到國外購貓款項約20筆逾百萬元，查無證據證明這些貓隻屬唐女所有，理應屬傅男之繼承人暨黃女所有。

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