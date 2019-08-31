日本貓咪涉嫌騷擾 「被捕」時神色黯然「不喵一語」

2019-08-31 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕一隻貓咪擔任日本大阪一間公司的「公共關係總監」，不過日前牠卻因為多次在公司同事辦公時出聲騷擾，因此被以「迷惑防止條例（騷擾）」逮捕。貓咪被逮捕時心情十分低落，不發一語。

根據日本網媒《BIGLOBE》 報導，貓課長「タマスケ（Tamaske）先生」在日本銷售與維修消防設備的公司「青木災害預防」，擔任「公共關係總監」一職。日前「青木災害預防」在推特PO出一篇文章，表示Tamaske因為多次在公司同事通話時，頻繁的發出「喵喵」聲，干擾同事上班，因涉騷擾條列被逮捕。據目擊者指出，當下Tamaske十分沮喪，過程中不發一語。

據報導，Tamaske在青木災害預防中心十分受歡迎，牠也是推特上的「知名人物」。約3、4年前，當時是流浪貓的Tamaske被帶到公司，備受員工寵愛。牠在該公司二樓有一個辦公室，公司三樓甚至有一個貓課長的專屬房間。

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