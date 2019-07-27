爽喝魚缸水突遭小魚「撞臉」攻擊 貓咪嚇到愣住

2019-07-27 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前網友上傳的影片中，一隻貓咪不知是口渴還是好奇，將頭伸到小魚缸內喝水，結果慘遭缸中小魚跳水突襲，讓貓咪當場愣住，也讓網友笑翻。

專門分享貓咪趣聞的IG專頁「meowed」日前發布了這段短片，影片貓咪正快活的喝著魚缸水，沒想到突然遭到一隻橘紅色小魚跳離水面「撞臉」攻擊，貓咪當場被嚇退一步、愣在當地，還不明所以的望著魚缸。

有趣的一幕被錄下PO網後，網友紛紛留言表示「攻擊！」、「好兇的魚」、「魚兒在說：滾出我的地盤」、「貓咪傻住了」、「貓咪喝醉到去喝魚缸水」。

在 Instagram 查看這則貼文 Meowed by 9GAG（@meowed）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 24 日 上午 6:01 張貼

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