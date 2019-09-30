頭份男子屢全裸逛大街 社會處介入擬長期安置

2019-09-30 12:56

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市民近年來經常反映，在路上見到年輕男子全身赤裸逛大街，有些女性、孩童因此惶恐受驚；頭份警方多次受理，除協助送回家中，或依違反妨害風化罪嫌移送，但仍難根本解決其脫序行為；苗栗縣社會處表示，由於該男家庭支撐力薄弱，傾向申請改定監護人後，再予以送往合適機構長期安置。

家住頭份、年約30歲的男子，患有中度智能障礙，經常在頭份市區遊蕩、向店家要食物等，但因衛生狀況不佳，衣物髒亂身體散發異味，讓人避而遠之，近年來更出現脫衣全裸逛大街等脫序行為，嚇壞不少民眾，雖然不曾有攻擊行為，但仍有鄉親感到恐慌，甚至曾對他拳腳相向。

頭份警方指出，過往多次接獲報案，會立即先將男子帶回，協助送回家，若有全裸遊蕩情事則依妨害風化罪嫌移送；該男子疑智能或精神障礙問題，雖有脫衣等脫序行為，但未曾出現暴力等犯罪問題，因此仍須依精神衛生法第32條規定，除非有攻擊或自殘行為才可強制送醫，否則仍需交由家屬自行協助就醫。

社會處表示，該男子家庭支持力不足，父親患輕度智能障礙，家境不佳，無法給予適當照護，也拒絕社福單位提議安置協助，目前先由個案管理社工持續與其父溝通，若仍無法取得共識，不排除申請改定監護人，尋求合適親友或公部門接手監護權，送至合適機構進行長期安置，至於安置費用除可依社福補助支撐外，也會尋求民間資源挹注。

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