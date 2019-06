2019-06-03 09:28

〔即時新聞/綜合報導〕為了抗議臉書對藝術性女性裸體的審查機制,美國紐約Facebook總部昨(2日)清晨出現上百名示威人士,無論男女都脫得精光,只用「大乳頭」的圖案遮住生殖器。

據《CNN》報導,紐約黎明時分,示威者赤裸裸地躺在路上,該抗議活動名為「#wethenipple」,由國際知名的美國藝術家圖尼克(Spencer Tunick)和全國反對審查聯盟(National Coalition Against Censorship,NCAC)負責在現場拍攝。

婦女權利組織Grab Them By The Ballot的成員們也參加了抗議活動,該組織強調,她們此舉是為了「挑戰Facebook和Instagram對藝術性女人裸體的審查」。

該女性組織的創始人羅伯遜(Dawn Robertson)表示,Grab Them By The Ballot廣告帳號在母親節發布頌讚詩作搭配裸體畫作,結果就被臉書永久停用了,她本人的帳號也因為發布女性藝術性裸體而被停用6次,儘管臉書一度道歉並承認錯誤,但帳戶遭封鎖的事情一再發生。

