瘋了！ 媽媽空手道毆警、兒子裸體逛街 愛犬順便偷東西

美國威斯康辛州歐克萊爾的沃爾瑪被史密斯（Lisa Smith）一家人鬧得天翻地覆，她用空手道打警察，兒子則全裸逛大賣場，愛犬也沒閒著試圖叼走商品偷竊。歐克萊爾警方示意圖。（圖擷自Eau Claire Police Department臉書）

2019-04-14 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國這一家人把威斯康辛州歐克萊爾（Eau Claire）的沃爾瑪鬧得天翻地覆！媽媽因為沒幫愛犬牽繩被警察請出商店時，竟擺出空手道架式抵抗，兒子則是全裸繼續逛大賣場，狗狗在一片混亂中竟試圖叼著商品偷竊。

據《福斯新聞》報導，46歲的媽媽史密斯（Lisa Smith）帶著狗狗Bo進入沃爾瑪後，自顧自地把想買的放進推車，但沒牽繩的Bo卻朝著其他客人橫衝直撞，店家報警後警方要求史密斯帶著愛犬離開大賣場。

孰料，史密斯在停車場施展出空手道與警察扭打，被制伏帶上警車後還試圖踹破車窗。與此同時另一個麻煩的事情發生了，那就是史密斯26歲的兒子范恩（Benny Vann）脫得精光在沃爾瑪閒晃，顧客們莫不目瞪口呆。

范恩似乎還有些羞恥心，想拿賣場裡的衣服遮蓋但又不想付錢，此時警方上來圍捕，范恩立即恐嚇要用滑板車輾過警察，最後仍然被壓制逮捕。

狗狗Bo在一旁也沒閒著，叼著一包瑪芬麵包粉試圖逃離現場，但被警方識破立即攔下。這對母子落網後被控多項罪名，狗狗則暫時在動保協會安置。警方透露，他們已警告Bo牠的行為涉及竊盜，但不會針對Bo做出任何指控。

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