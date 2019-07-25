慎入！河中現「肉色裸體浮屍」 男傻眼：淡水鱷全身被扒皮

2019-07-25 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名男子洛基（Brent Lodge）近日在社群網站分享照片與影片 ，並稱從鄰近新南威爾士省、維多利亞省邊境的墨累河，拖出一隻身長6英呎左右（約1.8公尺）、全身被扒皮的「肉色裸體」淡水鱷，僅剩頭尾與四肢留有外皮，嚇得他不禁直呼到底是怎麼扯下來的！

綜合媒體報導，洛基是一名黃金海岸的電工，近日他返回巴勒姆鎮探訪親友，21日下午與父親去墨累河釣魚，他發現河裡有不少垃圾，決定在離開前盡可能掃除，未料卻見到令人震驚、毛骨悚然的漂流物，「原本以為是木頭或是死掉的墨瑞鱈，接著才恍然大悟，我剛剛發現的是一隻淡水鱷」，但就他所知，從來沒在墨累河看過這樣的龐然大物，「牠的嘴裡有個鐵鉤、看起來像是被扒了皮，我不曉得到底發生什麼事」。

報導指出，坎培拉爬蟲動物園表示，這隻裸體鱷魚不是園方被偷走的那一隻。艾提納野生動物公園也澄清，該淡水鱷不是出自他們那裡。專家韋伯（Graham Webb）聞訊也感到困惑，他認為墨累河水溫對淡水鱷來說「太冷了」，照理來說，牠們應棲息在澳洲西部、北領地或昆士蘭等地，且扒皮沒經過專業處理，懷疑可能是由業餘人士操刀，不過「淡水鱷的皮膚價值是零」。

報導提到，消息曝光後引來媒體、網友關注標記，「傻眼」、「太可怕了」、「希望兇手能早日被繩之以法」。洛基回應，他只是分享給友人看，沒想到卻一夕暴紅，並補充經當局測量，該隻鱷魚約長1.5公尺，同時感謝所有報與評論。

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