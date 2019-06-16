軍紀醜聞連環爆！海軍7官兵脫光在KTV與女陪侍狂歡

2019-06-16 11:42

7名官兵核予大過以上處分並考核列汰

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍軍紀案件近期陸續被揭露！海軍艦隊指揮部大台軍艦7名士官兵藉由外散宿機會，在今年初到有女陪侍的KTV消費，甚至外傳還有官兵將衣服脫光，與女陪侍一同歌舞。對此，海軍艦隊指揮部今日表示，已將7名官兵核予大過以上處分，並考核列汰。

大台艦為「大同級」遠洋拖船家族成員之一，我國海軍在在1980年自美國海軍接收，該艦滿載排水量約1600噸，主要司職船隻拖救任務。而該艦也因為電影「怒海潛將」的主角布拉希爾士官長（Carl Brashear）曾在此服役聲名大噪。

不過，該艦7名官兵卻在今年1月時，趁著在左營軍港外散宿時，前往有女陪侍的KTV，甚至外傳有官兵衣物脫光歌舞，結果遭錄影檢舉，全案7名官兵最高層級為上尉，皆遭記大過以上處分，並考核列汰。

海軍艦隊指揮部表示，此案發生於今年1月下旬，經單位官兵於6月上旬反映，艦隊部即展開全案調查。海軍艦隊指揮部強調，針對近期肇生重大軍風紀案件，全面要求各級部隊加強軍法紀教育及内部管理作為，並清查凡不遵法令或違反禁令者，均秉清流作法，一律嚴懲汰除絕不寛貸，以確保内部純淨。

對於海軍近期數起軍紀案件發生，軍方官員表示，海軍近期數起軍紀案件引發社會關注，然就每個案件的處理，可顯見海軍司令黃曙光整飭軍紀的決心，即便是服役已經20年的上校艦長，一旦違犯了軍紀，也是毫不手軟地給予撤職處分。

官員表示，海軍官兵皆知，凡違反重大軍風紀事件，不論官兵的階級與職務，一律依法徹底檢討肇責，並移送司法機關偵辦，無人能倖免。

據瞭解，黃曙光任海軍司令3年，上任即推動「清流年」，針對所屬違法犯紀人員，遭記大過汰除者已將近140人，重大違法者，撤職不得支領退伍金者也達30餘人，並移送法辦。

官員說，此上述數據應為三軍之冠，顯現黃曙光領軍下，勇於面對問題、貫徹整飭軍紀的決心，相信社會大眾期望，海軍能夠繼續針對問題的根本對症下藥，將問題癥結徹底根除。

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