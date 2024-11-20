生死一瞬間畫面曝！7旬嬤開車追撞機車 女騎士從輪下逃過一劫

金門女汽車駕駛開的車子撞到機車後，直到前方斑馬線才被人攔阻停下。（金門警方提供）

2024/11/20 20:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮一處十字路口今天發生車禍，70多歲陳女開車涉嫌追撞停等紅綠燈陳姓女機車騎士，仍繼續往前開，在場多名長者看不下去，紛紛趨前攔車，被撞女騎士神奇從輪下逃過一劫；兩人均無酒駕，肇事原因待查。

路人指出，陳姓女駕駛開車由金門高中大門口準備進入民權路，涉嫌追撞前方停等陳姓女騎士，雖然速度很慢，但女騎士整個人幾乎四腳朝天，身體向後仰，滾落車頭下方，場面驚悚。汽車卻繼續緩慢向前，一旁路人及機車騎士以為肇事者準備「肇逃」，紛紛見義勇為，上前攔車、敲打車窗，汽車直到前方斑馬線才停住。疑被捲入車底的女騎士起身站立，還搞不清楚究竟發生什麼事？一旁路人為她捏一把冷汗。

請繼續往下閱讀...

路人指出，所幸當時汽車速度很慢，女騎士被撞後滾向路邊，幾乎是貼著與汽車車頭「交會」而過，差一點就被車輪輾過，兩女看似「慢動作」的意外過程，生死一瞬間，讓旁人看得心驚膽跳。

金門縣警局金城分局說，陳姓女機車騎士身體多處擦挫傷，幸無生命危險，由消防局金城消防分隊送醫院療；開車的陳姓女駕駛指稱當時並未看見前方機車。警方現場酒測，2人均無酒駕情形。

金城分局說，依道路交通安全規則第94條第3項規定，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，隨時採取必要的安全措施。分局提醒，駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，保持適當的安全距離，有突發狀況才能及時反應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法