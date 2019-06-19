男國中生散布同齡女友自慰影片、裸照 父母及轉傳同學都判賠

2019-06-19 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕一名男國中生與單親女同學交往後，被控不但要求口交得逞，還成功索取女友自慰影片，且在女友提出分手後，擅將自慰影片與裸照傳給其他同學。女友傷心之餘，透過母親提告求償；台北地院審理後判男學生與父母應連帶賠償女學生母女共54萬元，至於同樣散布影片的男同學，須與雙親連帶賠償16.5萬元，全案仍可上訴。

女學生母親說，女兒與阿成（化名）2016年中曾交往，當時均未滿14歲，阿成就在校車後方要求女兒為他口交，後來還互傳裸照逾半年，女兒更應阿成所求，傳給阿成自慰影片。

女兒後來提分手時，阿成先傳訊表示：「對不起寄出去了」，後將自慰影片與裸照傳給其他同學，即便女兒事後向校方申請性霸凌事件調查，阿成仍當面對女兒嚇稱：「妳就回家看網路上有沒有妳的照片。」

至於被控散布的阿豪（化名），則是在LINE群組中收到阿成上傳的女學生胸部裸照後，再傳給其他同學；另在得知阿成將自慰影片傳給同學阿明（化名）後，竟趁阿明上社團課時，擅持阿明手機將自慰影片傳給自己，再傳給其他同學觀看，並趁暑輔放學搭校車時播放。

阿成及其雙親後來遭連帶求償120萬元，阿豪與父母則是30萬元。

但阿成父母否認有性交或口交行為，辯稱均是女同學主動撫摸或以口觸碰兒子性器官，且女同學自願將自慰影片與裸照傳給兒子，以換取兒子回傳裸照，而少年法庭已作相同認定。

阿成父母也說，兩人將往屬兩情相悅，不應該因性別而有差異，且女同學與兒子交往期間，仍與其他男性有曖昧親密舉止，害兒子情感受創，經屢次勸告女同學未果，才急於將女同學導向正軌，即便態度過激或用詞不當，但出發點仍為女同學風評著想，卻遭鉅額索賠，實在無法接受。

阿成父母強調，若女同學主張受害，那兒子也應受同等損害，兩相應予抵銷。

阿豪父母則否認兒子有侵害女同學名譽行為，且案發時兒子年紀約14歲，屬於對性好奇但懵懂的年紀，更只有將自慰影片轉傳給1人觀看，不同於社會上偷拍或強拍猥褻照片後再惡意散布情形，而兒子案發後與女同學互動並未改變。

阿豪父母也自認平時對兒子管教甚嚴，即便發現少年法庭認定與事實不符，但認可對兒子裁定實施訓誡與假日生活輔導，並考量訴訟成本，並未抗告。

法官審理後雖未全盤採信原告主張，但無論自慰影片或裸照均屬私密，尤其女性不願他人看見，因此認定阿成所為不僅侵害女同學隱私，更使女同學生活圈評價受到貶損，判阿成與父母應連帶賠償女學生母女54萬元；阿豪與父母則須連帶賠償16.5萬元。

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