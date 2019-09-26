9/26 今彩539獎落新北、雲林！ 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜

2019-09-26 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月26日）開獎的第108000231期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，由新北市新莊區中誠街38號1樓的「金錢抱彩券行」與雲林縣斗南鎮中天里中山路132號1樓的「賀中彩券行」開出；第108000077期威力彩、第108000231期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000077期威力彩中獎號碼為「13、14、17、20、22、23，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得1184萬1263元；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共204注中獎，每注可得4000元；陸獎共1612注中獎，每注可得800元；柒獎共3199注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7822注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2944注中獎，每注可得100元；普獎共4萬1951注中獎，每注可得100元。

第108000077期38樂合彩中獎號碼為「13、14、17、20、22、23」，五合摃龜；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合共117注中獎，每注可得5750元；二合共1853注中獎，每注可得750元。

第108000231期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、07、08、11、13、14、16、18、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共240注中獎，每注可得500元；肆獎共2650注中獎，每注可得100元。

第108000231期今彩539中獎號碼為「02、12、18、22、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共161注中獎，每注可得2萬元；參獎共5327注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7809注中獎，每注可得50元。

第108000231期39樂合彩中獎號碼為「02、12、18、22、38」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共130注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5734注中獎，每注可得1125元。

第108000231期3星彩中獎號碼為「651」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000231期4星彩中獎號碼為「6169」，正彩9注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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