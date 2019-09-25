9/25 今彩539 獎落台南、花蓮 雙贏彩頭獎摃龜！

2019-09-25 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月25日）開獎的第108000230期今彩539，頭獎開出2注，可得獎金800萬元，由「台南市北區成功路170號1樓」的「聚寶盆彩券商行」與「花蓮縣吉安鄉宜昌村中山路二段122號1樓」的「金讚商行」開出；第108000230期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000230期雙贏彩中獎號碼為「06、09、10、12、15、17、18、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共249注中獎，每注可得500元；肆獎共2792注中獎，每注可得100元。

第108000230期今彩539中獎號碼為「03、06、20、29、36」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共6021注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5495注中獎，每注可得50元。

第108000230期39樂合彩中獎號碼為「03、06、20、29、36」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共167注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5899注中獎，每注可得1125元。

第108000230期3星彩中獎號碼為「460」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000230期4星彩中獎號碼為「4176」，正彩2注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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