金門民宅火燒機車 鄰居嚇一跳：又是阿兵哥打砲？

2019-09-26 19:53

〔記者吳正庭／金門報導〕金門連日發生林地及住宅火警，今天又有1戶民宅傳出火燒機車，屋旁用來載運資源回收物的改造機車及電錶均付之一炬，發生當下，疑因火勢波及機車油箱，發出轟然巨響，鄰居一度以為軍方演習砲彈打過來，消防人員到場迅即將火勢撲滅，無人員傷亡，火災原因仍待調查。

今天上午10時許，金門縣消防局接獲報案，指金寧鄉1戶民宅火警，由於附近10幾戶住家多是傳統木造或磚造房子，消防局不敢掉以輕心，立即派出金寧、金城分隊4輛消防車、1輛救護車前往，到了現場發現有1輛改造過的機車起火燃燒，屋主站在一旁不發一語，消防員趕緊將火勢撲滅，火勢造成機車、機車旁裝在1樓的電錶及1樓部分磁磚毀損、脫落。

鄰居表示，當時聽到很大一聲「碰」，還以為延續昨天火砲操演「又是阿兵哥打砲」，但「聲音怎麼這麼近？」出門探頭一看，才知道是鄰居火警。

縣消防局表示，事發當時僅屋主1人在家，從現場觀察，當時很可能正在燃燒廢棄物，但因屋主有語言障礙，起火原因在採集現場跡證後還要再與屋主對話才能釐清。

金門23日晚間發生3年前囤積在機場附近因莫蘭蒂颱風造成的風倒木堆置場火警，25日凌晨金城鎮市區發生住宅火警，今天於金寧鄉再傳住宅火警，4天內3起火警讓打火弟兄疲於奔命，幸好現場狀況處置得宜，均未造成傷亡。

縣消防局長翁宗堯說，天乾物燥易引發火警，呼籲民眾家中勿堆放雜物，以免意外發生時阻礙逃生；家中用火需養成「人離火熄」的習慣，不留火種就不易引發災害。

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