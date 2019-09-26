部落客A+虎媽當街遭無差別攻擊 控警「滑手機」冷處理

2019-09-26 15:55

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市知名理財部落客「A+虎媽」，在臉書上PO文指出，她昨日晚間在台大商圈吃飯時，遇到不明女子以鈍器「無差別攻擊」她頭部，但是她強忍身體不適到轄區思源街派出所報案時，值班警員不但低頭滑了2分鐘手機才搭理她，還態度冷淡；對此警方則回應，當時值班警員在值班台查詢資料，報案人來了之後也是主動詢問，沒有態度不佳。

「A+虎媽」說，昨日晚上6時許，與妹妹相約在公館吃飯，但突然遭1名女子口裡狂吼罵人字句，持鈍器攻擊狂毆她的頭部，餐廳店長在女子逃逸後，關心說，「這個女住在附近，常出現，疑似精神狀況不穩。」

「A+虎媽」本不想報案，但用餐後後腦勺開始感覺脹痛暈眩想吐，才決定報警，但是思源派出所員警在她去報警時，不但正在滑手機，讓她在勤值台前近2分鐘，直到其他員警出聲他才抬頭，且開口就問「你是要備案還是報案？」，語氣不耐煩。

「A+虎媽」說後來後方備勤洪姓員警站出來，請她描述事發經過，主動陪同回到現場了解情況並調閱監視錄影，也建議她先就診再回警局，她本來不知道備案與報案的差別，是事後友人告訴她備案只有紀錄但沒有法律效益，才又回去提告

「A+虎媽」認為，當晚她只是比較好運，對方手上拿的不是榔頭、利刃，身邊也沒有帶著孩子，否則今天新聞事件的主角就是她們！她認為一般民眾不知道報案備案差別，警察應該主動告知，當下該警員卻一直滑手機，沒耐心告知民眾應有的程序，讓她感到失望與心寒。

對此警方表示，當時值班的警員是在值班台查詢資料，報案人進入後也主動詢問是要備案或報案，並無態度不佳的問題，值班警員也替報案人受理完成報案，且備勤同仁陪同前往調閱監視器，最後受理報案並提供三聯單。

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