澳洲發生白人槍手闖旅館掃射 至少4死2傷

2019-06-04 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲達爾文市今天傍晚發生槍擊案，一名槍手闖入一間旅館掃射，至少造成4人死亡、2人受傷。當局已逮捕一名45歲白人男子，目前暫時未知其身分及行兇動機。

綜合外媒報導，澳洲達爾文市當地時間下午6點（台灣時間下午4點）傳出槍擊案。槍手當時身穿顯眼的工作服，進入麥克明街（McMinn Street）的一間旅館，對著所有房間開槍掃射後，開車逃亡。當局於下午6點45分逮捕一名疑似槍手的45歲白人男子，經初步瞭解，槍手沒有其他共犯，但犯罪現場很可能不止一個地方。

目擊者波特（Leah Potter）表示，她看見兇手走進旅館，並開槍擊中一名女子的雙腿。波特看見傷者雙腿上都有槍孔，血流不止，她用毛巾裹住傷者的腿，替她止血。波特說：「當時我正在隔壁旅館的停車場，聽見一聲巨響，真的很大聲。我原本還以為是煙火。」

另一名目擊者羅斯（John Rose）看見槍手持槍進入旅館，他表示槍手行兇時的表情很平靜。他說：「等他離開後，我們進去找到一名男子，我們將他救出來。之後有一名女子出現並開始尖叫，當時我們沒有意識到那裡還有另外一個人……顯然他已經被槍殺身亡了。」

一名男子頭部中彈，那名腿部中彈的女子則被送往附近醫院急救。這起事件至少造成4人死亡，2人受傷。市中心外傳出有第5名死者，但尚未得到當局的證實，傷亡人數目前仍在增加中。

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