為了2萬元債務 男遭5煞圍毆送醫

2019-09-26 15:24

〔記者王宣晴／新北報導〕21歲的唐姓男子昨晚找來4名男子，在新北市蘆洲與20歲的張姓男子談判債務糾紛，不料卻談判破裂，唐男等人持塑膠棍棒痛毆張男，警消獲報趕抵時，唐男等人已逃逸無蹤，只留下渾身是傷的張男倒臥在地，所幸張男送醫後並無生命危險，警方循線調查，迅速通知唐嫌等人到案，因張男不願提告，訊後依社維法送辦。

據查證，張男疑似欠下2萬元的債務，卻遲未歸還，昨晚11時許，與唐男相約在蘆洲永康街成功廣場旁的停車場談判，唐男找來21歲的何姓男子等4人助陣，不料，雙方談判破裂，5人憤而持塑膠製的棍棒痛毆張姓男子。

附近民眾見狀嚇得趕緊報案，警消獲報趕抵後唐男等人已逃逸無蹤，只留下渾身是傷的張男倒臥在地，經檢傷後確認張男四肢擦挫傷、頭部紅腫，所幸意識清楚，送醫急救後並無大礙。

警方循線調閱監視器調查，迅速將唐、何兩人通知到案，兩人坦承犯行，但卻供稱不清楚剩下助陣的3人身份，但因張男不願提出傷害告訴，警訊後依社會秩序維護法偵辦，並持續緝捕在逃的3名犯嫌到案。

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