「爆料公社」貼文影射他人是小三 女子判賠1萬元

2019-09-25 21:26

〔記者王俊忠／台南報導〕郭姓女子被控在臉書「爆料公社」粉專貼文影射已婚女子小怡（化名）是介入他人感情的第三者，還把小怡及其丈夫的照片加在貼文內，害小怡被迫離職，小怡怒告郭女侵害名譽權與求償。台南地院法官審認郭女貼文內容確侵害小怡名譽權，判郭女要賠1萬元精神慰撫金給小怡，還可上訴。

小怡主張，郭女於2017年8月7日以自己臉書帳號在「爆料公社」粉絲團PO上1篇文章，影射她是介入他人感情的小三，還把她與丈夫的照片加在貼文裡，誹謗他們夫妻兩人，害他們被朋友誤會，名譽受到極大傷害，因這貼文害她百口莫辯、在工作職場待不下去，被迫離職，為此精神傷害要向郭女求償12萬元精神慰撫金。

小怡指郭女貼文影射她的內容如下「我不知道是社會病了，還是她1人病了，兩人在我與男生未分手同遊花東幾天同1張床，她卻死命的說沒發生關係，然後po了1篇她不是第三者，絕無重疊、她是清白！然後又自己po兩人同遊花東發生關係還打砲2次，，我真不知道妳到底都不覺得可恥嗎？有就有，說了一堆義正詞嚴的話還自打嘴巴，介入人家感情還騷擾我9個月，不斷到警察局亂提告上法院數次，很好玩嗎？………很想紅嗎？讓妳願望成真！」。

法院開辯論庭時，郭女未出庭也未提出任何陳述書狀。法官依民事訴訟法規定認定小怡所說是事實。

法官查認郭女貼文內容有影射小怡是介入其感情的第三者意思，並把小怡照片加在貼文中，因爆料公社粉絲團是公開的粉專，任何不特定第3人都能閱覽粉專貼文內容，社會一般人對感情關係中第三者有較負面評價，認定侵害小怡的名譽權，衡量雙方社會、經濟等條件，判小怡可向郭女求償1萬元為適當。

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