為什麼在雲林？ 李佳芬告主播、記者 林智群：有點奇怪

2019-09-23 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬委任律師今（23）上午赴雲林地方法院對《年代新聞》主播、蘋果日報社長陳裕鑫及記者提告。對此，律師林智群表示，李佳芬選在雲林提告「這個有點奇怪」。

李佳芬繼上週告洪耀南、吳佩蓉及鄭佩芬3位名嘴涉嫌妨害名譽加重誹謗，今再委任律師郭羿廷、郭瓊茹、張捷安到雲林地檢署，遞狀提告。郭羿廷指稱，張雅琴涉嫌公然污辱、妨害名譽，而陳裕鑫與不實報導的記者涉嫌妨害名譽。

律師：「移轉管轄後再拖一下」選舉就過去了

對此，林智群在臉書發文表示，李佳芬選在「雲林地方法院」提告，這個有點奇怪。他說，要告刑事，原則上是以「被告住所地」、「犯罪地」為管轄法院，但名嘴、記者、主播應該不住雲林，要說犯罪地，新聞台也不是在雲林，怎麼會在雲林告呢？「這個移轉管轄後再拖一下，選舉就過去了...」。

林智群也說明，這還涉及「律師報價」問題，名嘴住台北、參選人住高雄，一旦雲林地方法院裁定移轉台北、高雄，那案子就開花了，一件變兩件，還跑到外縣市去。他解釋，沒在台北、高雄登錄，還要登錄費用，因此「如果律師一開始沒想清楚，那就虧大了！」

最後林智群也提到，不過律師可能都講過，但客戶（指李佳芬）還是堅持要在雲林告，或是客戶的預算只有這樣，那律師只能配合了。

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