為什麼在雲林？ 李佳芬告主播、記者 林智群：有點奇怪
列印

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬（見圖）繼上週告洪耀南、吳佩蓉及鄭佩芬3位名嘴涉嫌妨害名譽加重誹謗，今天再委任律師到雲林地檢署遞狀提告年代電視台主播張雅琴、蘋果日報社長陳裕鑫與記者。（資料照）

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬（見圖）繼上週告洪耀南、吳佩蓉及鄭佩芬3位名嘴涉嫌妨害名譽加重誹謗，今天再委任律師到雲林地檢署遞狀提告年代電視台主播張雅琴、蘋果日報社長陳裕鑫與記者。（資料照）

2019-09-23 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬委任律師今（23）上午赴雲林地方法院對《年代新聞》主播、蘋果日報社長陳裕鑫及記者提告。對此，律師林智群表示，李佳芬選在雲林提告「這個有點奇怪」。

李佳芬繼上週告洪耀南、吳佩蓉及鄭佩芬3位名嘴涉嫌妨害名譽加重誹謗，今再委任律師郭羿廷、郭瓊茹、張捷安到雲林地檢署，遞狀提告。郭羿廷指稱，張雅琴涉嫌公然污辱、妨害名譽，而陳裕鑫與不實報導的記者涉嫌妨害名譽。

律師：「移轉管轄後再拖一下」選舉就過去了

對此，林智群在臉書發文表示，李佳芬選在「雲林地方法院」提告，這個有點奇怪。他說，要告刑事，原則上是以「被告住所地」、「犯罪地」為管轄法院，但名嘴、記者、主播應該不住雲林，要說犯罪地，新聞台也不是在雲林，怎麼會在雲林告呢？「這個移轉管轄後再拖一下，選舉就過去了...」。

林智群也說明，這還涉及「律師報價」問題，名嘴住台北、參選人住高雄，一旦雲林地方法院裁定移轉台北、高雄，那案子就開花了，一件變兩件，還跑到外縣市去。他解釋，沒在台北、高雄登錄，還要登錄費用，因此「如果律師一開始沒想清楚，那就虧大了！」

最後林智群也提到，不過律師可能都講過，但客戶（指李佳芬）還是堅持要在雲林告，或是客戶的預算只有這樣，那律師只能配合了。

  • 高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天再度委任律師到雲林地檢署遞狀控告年代主播張雅琴、蘋果日報社長陳裕鑫與不實報導的記者。（記者黃淑莉攝）

    高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天再度委任律師到雲林地檢署遞狀控告年代主播張雅琴、蘋果日報社長陳裕鑫與不實報導的記者。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法