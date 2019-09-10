詹江村挨告不以為然 陳柏惟狠嗆：繼續造謠我就分次告！

2019-09-10 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員詹江村日前指控台灣基進發言人陳柏惟「擅權攬權，被原公司開除」，也嗆陳柏惟是「共幹」，對此台灣基進認為「言論可以自由，抹黑不能免責」，因此陳柏惟正式提出妨害名譽告訴，不過，詹江村對此不以為然，並強調「沒有事證，不會胡亂指控」，陳柏惟對此反嗆「繼續造謠我就分次告！」

詹江村開砲指控「陳柏惟吸中共奶水，是中共的幹部」，並指陳柏惟「擅權攬權，被原公司開除」，對此，陳柏惟委請律師前往高雄地檢署，對詹江村提出刑事妨害名譽告訴，並表示將進行民事求償300萬元，而陳柏惟的委任律師曾友俞也指出，陳柏惟於2016年自請離職電影公司，並非詹江村臉書貼文的「被開除」。

詹江村事後對此不以為然，指稱陳柏惟在公司表現不力而被「辭職」，是其公司同事說的，並表示自己曾向陳柏惟的其他同事「求證」過，強調「沒有事證，不會胡亂指控」。

「你就是沒有事證的胡亂指控！」陳柏惟怒批，並對詹江村說，「你如果有做起碼的功課的話，我在公司是沒有同事的」，陳柏惟表示，「如果是指我的部屬，那麼就可受評論」，但那不叫開除，因為他的職務是副總，沒有人可以開除他。

陳柏惟怒嗆「你就繼續造謠，我就分次告」，並表示「我們來看看從信誓旦旦的『被共產黨開除』到改口『表現不力被辭職』，接下來你要怎麼退，看會不會退到太平洋」，他狠批沒看過演技這麼拙劣的演員，「一定不會錄用你」。

陳柏惟臉書全文

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