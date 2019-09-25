豬肉批發商從泰國進口椰子 貨櫃藏市值逾億海洛因磚

2019-09-25 11:12

〔記者王冠仁、陳慰慈／台北報導〕台北市刑警大隊今天宣布破獲一起跨國海洛因走私案，查扣重達20公斤、共52塊海洛因磚，其市價超過1億元。警方破案關鍵，是發現平時從事豬肉批發的58歲羅姓男子，居然是一批從泰國進口、共1萬8千顆椰子的收貨人，十分怪異；警方研判他遭毒品集團吸收，循線追查逮到羅，再逮在台40歲葉姓主嫌與47歲張姓共犯，警方將他們依毒品罪嫌送辦，3嫌訊後被收押禁見。

警方指出，今年初以來，警方根據多起毒品案中被逮的販毒藥頭向上溯源，發現許多販賣海洛因者，其貨源都來自國外，隱身幕後的是一個來自泰國的毒品走私集團；警方布線追查，掌握該集團在本月12日利用貨櫃海運海洛因來台。

專案小組攔查該貨櫃，發現貨櫃前後段都放置了泰國進口的椰子，該批椰子共2052箱、總共1.8萬顆。警方起先以為毒品藏在椰子當中，當場拿刀剖開椰子檢驗，但不久就發現，其實海洛因藏在貨櫃中段，這些海洛因由茶葉外包裝包裹，數量高達52塊、市值超過1億元。

警方隨後再根據報關行的資料，循線逮到「收貨人」羅姓豬肉批發商，再根據他通聯逮到該毒品集團的在台葉姓主嫌與葉的張姓小弟。

據了解，羅聲稱他平時批發豬肉，但想「創新」才進口椰子，但警方追問他銷售據點、物流運輸等細節他卻說不出來。葉則說他只是幫忙朋友向報關行打聽該批椰子是否抵台，對於椰子當中藏有大量毒品一事全盤否認。

警方研判這3嫌說詞避重就輕，仍將他們依毒品罪嫌送辦，並擴大清查有無其餘黨羽。

台北市長柯文哲今天也前往市刑大，頒獎給有功人員並肯定警方打擊毒品犯罪的行動與決心。

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