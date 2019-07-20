把毒品溶在黃麻袋 印度警方破獲150公斤海洛因走私案

2019-07-20 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕印度警方昨晚宣布，歷經120日的調查，終於在德里破獲大宗毒品走私案，涉案人主要為阿富汗恐怖組織塔利班與巴基斯坦毒梟組成，共有價值超過60億盧比（約新台幣27億元）、150公斤的海洛因被搜出。但警方預估已經約有市價超過500億盧比的海洛因經由此走私集團流入印度。

《印度時報》報導，據印度警方調查，走私集團先是在巴基斯坦柯吉亞尼（Khogyani）和阿富汗賈拉拉巴德市（Jalalabad）附近，將黃麻袋浸泡在海洛因液體內，然後將這些黃麻袋裝著香料等乾貨輸入印度。而警方在德里東南邊的Jamia Nagar區破獲一間實驗室，海洛因就是在此實驗室之中從黃麻袋提取，他們也扣查了多輛涉案走私車輛。

印度警方在德里和近巴基斯坦的道路之中持續埋伏，最後鎖定6輛車，破獲德里最大宗毒品走私案。涉案人包括2名阿富汗科學家，警方表示，其中5輛車上裝載海洛因，另一輛車是阿富汗科學家的坐騎，而他們負責監督提取海洛因的過程。

隨著兩名化學家被捕，於17日至19日警方一共逮捕6名走私集團成員，他們除了攜帶共30公斤的海洛因，警方還從他們身上查獲兩支土製手槍以及20顆子彈。而在印度收貨的主嫌仍在逃亡，警方也會持續搜索，並懷疑該名嫌犯與恐怖組織有所連結。

此次印度大型毒品走私案的破獲，也揭露了印度與阿富汗香料交易的危險，以及國際毒品走私集團利用他們進行犯罪活動。

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