走私市價百萬中國大閘蟹 金門安檢截獲

2019-09-24 19:23

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第9岸巡隊水頭安檢所今天於金門后豐港區，截獲梁姓船長、1名船員及2名友人，涉嫌利用「丹鼎11」貨輪走私中國運來的43箱、521.65公斤，市價約新台幣104萬元的大閘蟹，正準備從船上搬至車上，全案依違反「海關緝私條例」罪嫌，函送財政部關務署高雄關裁處。

第9（金門）岸巡隊副隊長王榮忠說，后豐港區是金門往來台灣本島及中國小三通客輪主要停泊港口，水頭安檢所早將該區列為重點區域，實施全天候24小時安檢勤務。安檢人員今天凌晨1時許，發現1台可疑車輛停在「丹」輪旁邊，上前盤查發現「丹」輪梁姓船長、1名船員和2名友人，正準備將這批市值約100萬元、3600隻的大閘蟹搬運至廂型車上，安檢人員立即帶回偵訊。

王榮忠說，嫌犯可能想趁著時序入秋，大閘蟹開始熱銷之際，利用往來中國泉州、金門之便，「先衝一波」試水溫，再中轉台灣本島販售，卻被眼尖的安檢弟兄攔截。王榮忠說，這批大閘蟹均未經我方檢驗輸入，全案待財政部關務署高雄關裁處後，將依法全數銷毀。

第9岸巡隊呼籲國人，來自中國的劣質水產品通常未經完善處理，其中可能含有戴奧辛等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎均有重大危害；籲請民眾發現不法，請多利用海巡署「118」服務專線報案。

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