涉恐嚇網紅直播主連千毅 「大仁哥」35萬交保

2019-09-23 18:30

首次上稿 18:07

更新時間 18:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄直播主大亂鬥引發砸店、槍擊案，網紅直播主連千毅遭裁准羈押禁見後，法院今日下午4點，再對連的死對頭綽號「大仁哥」直播主鄭又仁召開羈押庭，最後裁定35萬元交保，並令應於每週二、五上午10時前往新興分局前金分駐所報到。據了解，鄭又仁當庭喊冤。

晚間6點20分，鄭又仁由鄭妹付保和友人接回，他不發一語，搭坐白色廂型車離去。

鄭又仁今午4點在法警戒護下走進法庭，他被控17日教唆手下砸毀連千毅位於鼓山區的倉庫直播站，眾人行兇後一哄而散，但2名男子駕駛白色賓士車，來不及逃離，途中反被連的員工追攔砸車，雙方展開一連串的報復行動，引爆接二連三的街頭暴力事件。

據了解，18日深夜，地方聞人出面調停，連、鄭2位直播主握手言和，還一起喝和解酒，不料，19日凌晨連的倉庫直播站遭近10輛車圍位，近20人無視警方警戒，聚眾在倉庫外叫囂，當時，李姓男子突然駕車大迴轉，衝過警方警戒防線，開車衝撞倉庫大門，警方對空嗚槍逮捕李男。

李男收押後鄭被控敎唆恐嚇，鄭又仁否認敎唆行兇，檢方以此罪嫌理由，以及防止雙方人馬再逞兇鬥毆，向法官提起聲押、禁止，最後裁准35萬元交保，成為第10個被收押的被告。

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