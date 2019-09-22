命運啊！ 曾嗆讓對方黏在牆壁 連千毅、鄭又仁關在同房過夜

2019-09-22 00:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕引發高雄街頭大亂鬥的直播主連千毅，21日中午在新北市中和區一棟大樓，遭到警方逮捕，晚間6點25分被押回高雄市刑大偵辦，3小時後，死對頭直播主「大仁哥」鄭又仁也被拘到案，曾猖狂亂鬥的2人，必須在拘留室同房過夜，警方為防兩人再起衝突，派員徹夜緊盯。

警方專案人員於20日晚上鎖定連在新北的行蹤，21日上午兵棋推演後，揮軍北上埋伏中和區一棟大樓布陣，下午1點20分獲知連千毅下樓，準備和2名男子到地下室停車場開車，便衣警員衝上前把連壓制在地，連千毅見狀滿臉錯愕，回過神後說「他們（滋事者）不是我叫的」。

警方出示檢察官開出的恐嚇、槍砲理由的拘票，並在連和其友人的車上，各搜獲1把西瓜刀，另檢警偵辦高雄直播主大亂鬥，懷疑連千毅涉嫌組織犯罪等情事，有情資顯示天道盟太陽會欲南下吸收會員，「現主時」想借重連的財力和人脈，但神隱多日落網的連千毅否認，他剛在直播中露臉不久，就在中和區某棟大樓被警方上銬逮捕，帶回高雄偵辦。

連的大亂鬥死對頭大仁哥直播主鄭又仁，在連被拘回高雄3小時俊，也被拘捕進刑大偵辦，2人均拒絕夜間偵訊，2個死對頭曾嗆「使對方黏在牆壁」的直播主，一起被拘到同房過夜，2人始料未及，警方不敢大意，熬夜嚴陣以待。

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