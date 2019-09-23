法院開連千毅羈押庭 刑大證實曾獲「后羿聯盟」情資！

2019-09-23 12:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕網紅直播主連千毅和寵物之家直播主大亂鬥，引發高雄連日撞車、砸店、開槍等事件，連千毅被依槍砲、恐嚇、組織犯罪，鄭又仁涉恐嚇罪，且有反覆實施、勾串之虞，提起聲押、禁見，高雄地院今天上午11點召開羈押庭，另傳在地勢力在通訊軟體醞釀發起「后羿聯盟」，高市刑大也開記者會證實確曾接到情資，但尚未查獲任何跡證，警方會持續監控。

本報獨家報導，高雄「直播主之亂」，引發砸店、開槍一連串街頭暴力事件，意外讓高雄在地少壯派兄弟大串聯，悄然搖旗、透過「微信」群組發起「后羿聯盟」，短短數日串聯超過500人，醞釀對抗連千毅背後的天道盟太陽會。

據了解，警方接獲情資，在地少壯派勢力疑結合嘉義等角頭勢力，反制屬於連千毅背後天道盟太陽會勢力，包括新竹、苗栗的幫眾勢力，但警方原掌握訊息以為是「後驛聯盟」，原來是「后羿聯盟」，目前有微信通訊軟體群組。

高雄在地少壯派兄弟4天前搖旗成立「后羿聯盟」，雖沒歃血為盟的形式，發起首日就突破170人，短短3日響應入盟者超過500人，由於古老神話傳說中，「后羿」以弓箭射下9個太陽，警方不敢掉以輕心，嚴陣以待、嚴密監控中。

刑大表示，直播主大亂鬥引發治安事件，目前共傳喚70多人到案，已有9人遭到羈押、禁見，對於任何不法和滋事者，警方一定全力查辦到底。

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