高市街頭大亂鬥 連千毅、鄭又仁被捕

2019-09-22

〔記者黃良傑、黃旭磊／高雄報導〕引發高雄街頭大亂鬥的黑幫直播主連千毅，檢警蒐證後認為他是幕後最大咖影武者，滋事遭逮的員工和手下也供出他教唆開槍恐嚇，高雄地檢署開出恐嚇和槍砲拘票，昨由警方前往新北市連嫌的合作夥伴據點將他逮捕上銬，帶回究辦。

滋事者供出 連嫌教唆開槍恐嚇

三小時後，和他對嗆的直播主鄭又仁也在妹妹家被拘捕到案。兩人都拒絕夜間偵訊，關在同一間拘留室，警方漏夜緊盯兩人，防止出現「拘留室夜鬥」。

據查，連與滋事的手下和員工習慣用錄講方式下指令，對寵物店開槍前天投案的張男，犯案前也接獲連的「備戰」指示；連並涉及教唆恐嚇鄭又仁（三十四歲，綽號大仁哥），但連堅稱是滋事者自發行為。

街頭鬥毆和開槍事件擴大後，高市刑警大隊與刑事局鎖定連千毅行蹤，赴新北市中和區中原二街一棟大樓埋伏。昨午一點二十分，連和兩男一女走到地下二樓停車場，警方現身將他壓制，在兩輛車上各查獲一把西瓜刀。

連嫌鼓山倉庫直播站、車上及賴姓員工租處，都被查獲刻有苗、竹、高等字樣的天道盟太陽會胸章，疑代表苗、竹和高雄分會；連嫌之前與對手鄭又仁談和時，也傳有天道盟太陽會正副會長到場。檢警情資顯示連嫌被幫派吸收為高雄分會幹部，惟連嫌均否認。

全案源於鄭嫌不滿連嫌囂張，嗆「做人不要太搖擺」，連回嗆要「黏住」他，隨後連的鼓山區倉庫遭衝撞，隔天雖一度言和，但連的倉庫仍被十車衝撞、鄭的寵物店也被砸和遭開槍，雙方衝突升高，持續上演大亂鬥。迄昨兩造人馬有七十人到案、八人遭押和一少年被收容。

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