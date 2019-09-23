畫面曝光！老翁摔車不治 確認是自摔

2019-09-23 13:46

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名76歲卓姓老翁，昨天下午1點多騎機車經過大里鳳凰路，光正國中對面時，突然摔車倒地，學校警衛聽到聲音出來察看，老翁已經人車倒地，消防人員獲報到場，已經沒有呼吸心跳，雖送醫急救，仍因頭顱變形全身多處受傷宣告不治，因一度懷疑是否有人車禍肇逃，不過調閱監視器發現，當時並無其他人車行經，地面也無坑洞，確認是自摔，至於是否是身體因素，檢察官和法醫將進一步釐清。

台中市消防局昨天下午1點44分接獲報案，指稱大里鳳凰路、光正國中對面有人車禍倒地，消防人員到場時，發現卓姓老翁（76歲）倒在機車旁，額頭、下巴都有撕裂傷，現場已無呼吸心跳，立刻急救並送醫，但因頭顱變形、口鼻出血傷勢嚴重，於下午2點40分宣告不治。

因當時現場並無人目擊車禍發生，警方一度不排除與人發生車禍，不過調閱附近監視器後發現，當時老翁騎車行經該處，突然摔車倒地，車子倒地後並繼續往前滑行一段距離，當時並無其他人、車行經，確認老翁是自摔。

霧峰交通分隊小隊長王世建今天表示，經調查老翁領有合格駕照，摔車附近路面平坦並無坑洞，家人表示當時要去找朋友，並未說明身體狀況，是否是身體因素，需由檢察官、法醫釐清，並呼籲高齡駕駛人駕駛各類交通工具，上路前要衡量個人身體狀況，並遵守交通規則小心慢行，避免危險情況發生。

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