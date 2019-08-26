網友驚呆！騎士摔車落地姿勢優雅 愛車自走撞轎車

2019-08-26 20:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中園路的8月5日下午4時許發生一件機車意外事故，讓人驚嘆的是，機車騎士失控落地的姿勢優雅又超高難度，機車在脫離騎士控制後，居然也自走好一段路，直到擦撞前方的自小客車尾才停止倒地。這兩段影片昨日深夜被網友PO上「爆廢公社」，下的標題：「騎到一半不想騎」，讓大家都驚呼車主的落地姿勢美妙，機車也高難度的自走爆衝。

中壢警分局今日受訪表示，當天吳姓機車騎士騎乘機車行經中園路外側車道，疑似未注意車前狀態，煞車後不慎打滑，一個重心不穩摔出機車、轉身跌落馬路，雖然導致四肢擦挫傷，但是仍難高難度的維持住自身的平衡，以高跪姿蹲坐在地上；而他所騎乘的機車則失控直衝，撞擊前方準備右轉的賀姓駕駛的小客車左後方。

該影片PO出後，網友紛紛貼出觀後感想表示，「超級英雄落地姿勢」、「姿勢也太帥，還以為要求婚」！還有網友代替車主說，「車不是我撞的，我機車撞的」，讓不少網友覺得真是神還原當時車禍發生的現場狀況。

警方呼籲用路人駕駛時應注意前方車況，並且於速限內安全駕駛，以維護行車安全。

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