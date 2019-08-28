汐止警追毒蟲摔車殉職 落跑嫌犯晚間基隆落網

2019-08-28 20:12

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市警局汐止警分局汐止派出所警員薛定岳為了追捕有多項毒品前科的王姓毒蟲，騎警車一路從新北市汐止區往北追至基隆市，途中不幸摔車殉職。基隆市警三分局偵查隊晚間6點多循線至王的住處逮到他，他明知在後緊追的薛員摔車，見死不救，跑回家藏匿。

警方調查，新北市汐止警分局汐止派出所警員薛定岳今天下午5時許在汐止區新台五路、南興路口，發現24歲的王姓毒蟲疑似拉K，騎車搖搖晃晃，一路緊跟。薛員追至基隆市七堵區明德二路、福三街口時摔車，當場失去意識，經消防員趕抵救援，仍於晚間6點多宣告傷重不治。

案發後，基隆市警三分局江慶斌指示偵查隊長李清雲全力偵辦，偵查隊晚間6時許循線至王家中，將他逮捕歸案。

據悉，王遭逮捕時稱，他當時是到汐止朋友家中拉K 離開返家途中，被薛員盯上，他為了脫逃，加速逃逸，知道薛員摔車後，為了逃跑，並未停車報警救援，見死不救。

警方調閱路口監視器初步研判，薛員並非自撞分隔島，疑似與王的機車發生碰撞後摔車，但事故原因還要進一步調查釐清。

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