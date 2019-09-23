理財作家被控投資詐欺遭調查 意外被查出違法賣國外保單遭起訴

2019-09-23 11:29

〔記者錢利忠／台北報導〕理財作家周怡潔及丈夫郭益宏，3年前被任職於軟體業、金融業及教育業的5位民眾控告，涉嫌鼓吹在美國底特律買房投資，並聲稱有裝潢，他們買入後發現買貴，且非但沒裝潢，還要花一大筆錢修繕，控告周怡潔等人詐欺；台北地檢署調查後認為詐欺的罪證不足，但查出周怡潔夫婦另涉嫌賣國外保單，今依違反保險法將2人起訴。

至於被控招攬房地產投資涉詐欺的部分，周怡潔、郭益宏，以及星富地產負責人郭士彬、唐瑋憶、仲介郭獻明等5人，均因罪證不足而獲不起訴。檢方偵查期間，曾搜索周怡潔夫妻住處，查扣香港保單及合約，進而發現周、郭2人涉嫌在推薦買房投資期間，私自帶民眾到香港簽約，未經主管機關核准販售國外的保單，涉違反保險法。

曾就讀輔仁大學設計科系的周怡潔，因出版《小資賺千萬人脈理財術：學會人脈理財讓你加薪百萬》、《不窮忙，年輕夫妻的五堂千萬致富課》等書籍，並常舉辦財商講座及相關活動，而得到「理財作家」的稱號。

2016年4月間， 5位民眾集體到北檢按鈴控告周怡潔、郭益宏等5人，指5人招攬投資國外不動產，並稱房屋都附有裝潢，但購入後卻發現不但比實價登錄資訊貴上1倍，且房子也沒裝潢，還須花錢修繕屋況。

從事服務業的洪小姐當時表示，周怡潔常在臉書上張貼與丈夫出國的合照，並舉辦說明會稱只要買房投資，每月就有30至40萬元的收入，吸引她花了13萬美元買房，但她事後查了實價登錄，竟發現房子的價值只有7萬美元，且房子根本沒裝潢，並有漏水等諸多問題。

擔任工程師的J先生則指出，周怡潔跟他說在美國買房是很穩健的投資，吸引他花17萬美元買房，結果實際價值卻只有一半，據他了解，至少有十多位工程師受害，不僅買到的房子屋況遭，且內部像是廢墟，導致他每個月都要想辦法籌錢填補資金缺口，他原以為財富落差是資訊落差，後來才知道落差的來源是被詐騙的落差。周怡潔當時則曾澄清，她沒有收佣金，跟這件事一點關係都沒有。

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